Concours littéraire Bookstory : And the Winner is…

Et voilà, les résultats de notre concours littéraire ont été rendus hier par mail aux participants, assez tardivement, et pour cause, nous avons dû faire un tour de vote supplémentaire pour départager les finalistes :

- Et je n'ai plus douté de Pierre Ebéli

- Jusqu'au bout du monde de Laurent Reese

- Les habitants de Lisa Lacombe

- Les paradis les plus beaux sont ceux qu’on a perdus de Brigit Bontour

- Vicilisation de Chris Antone

Il est important de préciser que les cinq se tenaient de près et deux ce sont enfin démarqués au sprint final. Ce sont Les Habitants, dont nous avons salué l’originalité, et Vicilisation de Chris Antone, pour son histoire passionnante, que nous avons voulu encourager. Après un résultat serré, c’est notre président du jury, Kévin Juliat, qui a départagé les deux textes en clôturant le second tout de vote.

Le gagnant de notre concours est : Vicilisation, de Chris Antone.

J’aurai le plaisir de rencontrer l’auteur la semaine prochaine, pour lui remettre son lot et… je vous en dirai peut-être plus le moment voulu :)

Un grand Bravo monsieur l’auteur, pour ce roman d’anticipation envoutant, qui nous mène d’un Paris retourné par un système économique bouleversé, à la composition d’un communauté autarcique dans une campagne provinciale.

Nous espérons une suite ! ;)

Nous adressons un grand merci et toutes nos félicitations à tous les participants au concours, pour la qualité de leurs textes. Nous avons passé de très bons moments à les découvrir et nous regrettons de ne pas pouvoir faire monter plus d’auteurs sur le podium. Même au-delà des cinq finalistes.

Si certains d’entre vous sont arrivés trop tard pour participer à notre concours, n’ayez crainte, nous chaussons nos lunettes pour lire vos manuscrits avec notre comité éditorial. Il vous suffit pour cela de créer votre compte auteur sur http://bookstory.fr/register/auteur et de nous faire parvenir votre texte en ligne. Si celui-ci est validé par notre comité, nous vous proposerons la signature d’un contrat d’édition à compte d’éditeur pour sa publication en ligne.

Bien entendu, nous ne vous oublions pas chers lecteurs ! Vous pouvez d’ores et déjà découvrir, entre autres, le roman de Laurent Reese, Jusqu’au bout du monde, en ligne sur www.bookstory.fr ainsi qu’un des romans de Pierre Ebéli, La pendule du vieux Josepe.

Et bientôt de belles surprises à venir !

Alors à vos liseuses, et puisque nous n’avons pas encore eu l’occasion de le faire, nous vous présentons tous nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année !

Qu’elle soit portée par de belles lectures et surtout, de belles découvertes.

A très bientôt,

L’équipe Bookstory